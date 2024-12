Torna la seconda edizione di "Magico Natale"

Dal 18 dicembre al 5 gennaio torna la seconda edizione dell'iniziativa "Magico Natale", con un calendario di appuntamenti tra Palermo e Messina, organizzati dalla Fondazione Tommaso Dragotto ed il patrocinio della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. L'iniziativa è stata presentata stamattina nella sede di Villa del Gattopardo a Palermo. Tra gli appuntamenti in programma anche diversi concerti curati dal Teatro Massimo di Palermo. "Il Natale porta con sé atmosfere e sentimenti connessi alla serenità dello stare insieme, al calore familiare, alla gioia del donare e del ricevere - spiega Tommaso Dragotto, presidente dell'omonima fondazione - la magia tipica delle festività legate a questo speciale periodo dell'anno non viene tuttavia vissuta, nella sua pienezza, dai bambini delle fasce sociali più deboli e fragili: è a loro che la Fondazione Tommaso Dragotto rivolge il pensiero, con il desiderio di colmare i loro piccoli cuori di speranza e allegria affinché anche loro possano vivere un Magico Natale".

"Se la musica non ha uno scopo civile e sociale, se non è per tutti, perde gran parte del suo valore. Siamo felici - spiega il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta - di condividere con la Fondazione Dragotto questa iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini nel segno della musica e dell'arte. Il calendario di eventi inizia martedì 18 dicembre, alle 10, con un concerto presso l'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

Alle 16.30, invece, distribuzione di regali alla casa di accoglienza "La Protea" ad Altavilla Milicia, nel palermitano.

Il 20 dicembre, alle 11, concerto dell'orchestra delle formazioni giovanili del Teatro Massimo, in piazza Verdi. Il 21 dicembre, alle 18, consegna di regali ai bambini della parrocchia S. Maria di Monserrato. Il 22 dicembre, alle 16, consegna di regali ai bambini della scuola materna del Comune di Trappeto. Il 23 dicembre, alle 17.30, lo spettacolo "Il Principe Ranocchio" , alla parrocchia San Matteo di Messina. Il 27 dicembre, alle 10, concerto della cantoria del Teatro Massimo di Palermo presso l'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Il 4 gennaio, alle 16, distribuzione di giocattoli alla Life and Life Onlus. Infine, il 5 gennaio, alle 16, distribuzione di materiale scolastico alla Parrocchia San Filippo Neri di Palermo.

L'iniziativa è stata realizzata con il contributo dell'assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. "Un Natale più inclusivo e solidale - prosegue l'assessore regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, Nuccia Albano - è un obiettivo nobile e importante, soprattutto per garantire che tutti, compresi i bambini provenienti da contesti di marginalità sociale, possano vivere momenti di gioia e serenità durante le festività".





