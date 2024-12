Musumeci, da Cdm 28 milioni per deficit idrico in Sicilia

"Come anticipato nei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri ha appena approvato, su mia proposta, lo stanziamento di 28 milioni e 100 mila euro per la Regione Siciliana. Un'integrazione che si rende necessaria per l'attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell'Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.



