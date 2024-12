Campionati italiani nuoto master, palermitani sul podio

Si sono conclusi ieri a Torino, nella splendida vasca del Palazzo del Nuoto, i Campionati Italiani di Nuoto master. Grandissimi successi dei pochi atleti palermitani presenti, che si sono distinti per i loro risultati prestigiosi di altissimo livello anche cronometrico. In evidenza gli atleti della Waterpolo allenati dalla coach Cinzia Collura.

Ha aperto le danze Valentina Salvia che nella prima giornata di gare ha esordito nei 100 misti m65, vincendo l'oro con il tempo di 1.22.67, 965 punti e siglando il nuovo record italiano della categoria. Subito dopo è stata la volta di Paola Uberti, sempre della Waterpolo, che nei 50 rana m60, ha agganciato l'argento in 40.43 e 934 punti. Nel pomeriggio, Andrea Facciolà, m25 del TC3 Palermo, ha dominato i 100 farfalla con il tempo di 55"12 e 955 punti, mentre Laura Mancuso, nei 100 dorso m65 è arrivata al bronzo con 2.22.06 e 554 punti. La domenica invece ha visto primeggiare Giulia Noera, sempre Waterpolo, in entrambe le gare in cui era iscritta e cioè 50 stile libero e 50 farfalla m55: la velocista palermitana ha portato a casa l'oro in tutte due le gare, siglando 29.33 nello stile libero e 958 punti e 31.48 nella farfalla con ben 983 punti. In mattinata, Valentina Salvia ha ancora una volta messo la mano davanti a tutti nei 50 dorso, con un nuovo record italiano e il tempo di 38.41 e 947 punti.

Infine, sempre nei 50 farfalla, ancora seconda Paola Uberti in 34.13 e 943 punti e primo nuovamente Andrea Facciolà in 24.70 e 955 punti: bottino finale dei palermitani, dunque, sei ori, due argenti ed un bronzo.

Adesso, dopo la pausa natalizia, il Circuito Supermaster riprenderà in Sicilia a fine gennaio, nella piscina di Nesima a Catania con il trofeo S. Agata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA