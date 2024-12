Al via nuovo progetto della Dante di italiano per migranti

Partirà l'11 dicembre a Siracusa un nuovo progetto della Società Dante Alighieri di corsi di lingua italiana per migranti, realizzati in collaborazione con la rete dei suoi Comitati italiani. Le destinatarie del primo corso sono donne migranti con figli, provenienti da paesi diversi: Bangladesh, Filippine, Sri Lanka, Ghana, Nigeria, Marocco e Tunisia.

L'obiettivo è quello di fornire alle studentesse le competenze linguistico-comunicative necessarie per poter agire consapevolmente e liberamente nella società in ambiti fondamentali per l'acquisizione della propria autonomia, come la ricerca del lavoro, l'interazione con la scuola frequentata dai figli, la comunicazione con gli operatori della sanità e della burocrazia. Il corso di italiano, realizzato dal Comitato della Dante Alighieri di Siracusa con la collaborazione organizzativa e didattica della Società, si svolge alla Cooperativa Amica e prevede due incontri settimanali di due ore ciascuno per un totale di 40 ore. L'iniziativa, che trae ispirazione da un'idea del presidente Andrea Riccardi, mira a favorire l'inclusione e l'integrazione delle persone migranti attraverso l'acquisizione della lingua italiana come strumento di comunicazione e di inserimento attivo nel nostro Paese e attraverso la trasmissione delle convenzioni e dei modelli culturali italiani improntata al rispetto e al riconoscimento delle diverse tradizioni socioculturali di provenienza. La Società Dante Alighieri, con questo progetto, "intende assumere una presenza sempre più rilevante nella società e, attraverso il sostegno economico e la condivisione di interventi strutturati e condivisi con i Comitati, risponde con crescente efficacia alla vocazione e alla missione sociale esercitate sin dalla sua fondazione". Saranno attivati ulteriori corsi per migranti, nei primi mesi del prossimo anno, presso altri comitati italiani. La Società Dante Alighieri diffonde e promuove la lingua e la cultura italiane in Italia e nel mondo. La sua rete globale, presente in 80 Paesi, è formata da comitati, scuole e centri linguistici, centri d'esame che rilasciano la certificazione Plida di competenza in lingua italiana LS, Presidi letterari e biblioteche.



