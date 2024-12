Pallanuoto: A1; Tonfo casalingo del Catania, s'impone Quinto

Il portiere del Catania, Marco Rossi, è stato il migliore in campo, ma non è stato sufficiente a impedire la sconfitta della formazione etnea, battuta in casa 7-10 dall'Iren Quinto Genova nella nona giornata del campionato di A1 maschile di pallanuoto. Non il miglior viatico per il derby della prossima settimana col Telimar Palermo Gli etnei partono male andando subito sotto per 1-5 ma in qualche modo reagiscono e provano a rimanere aggrappati ai liguri per tutta la partita. La formazione ospite, costruita per ben altri obiettivi, prova ad imporre il proprio gioco ma il risultato rimane in bilico per più di tre tempi fino a quando i liguri mettono a referto il gol del +4 a pochi minuti dalla fine mettendo di fatto fine ai giochi.

"Peccato per la sconfitta. Non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria - sostiene Matteo Ferlito, attaccante mancino degli etnei -. Peccato davvero: nei momenti importanti non siamo riusciti ad essere decisivi e questo ha fatto la differenza contro una squadra ben attrezzata come il Quinto".



