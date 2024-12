Pallanuoto: A1; Prova pessima dell'Ortigia, vince l'Olympic

Posticipo amaro e sesto posto sfumato nella classifica di A1 di pallanuoto. L'Ortigia esce sconfitta dalla piscina dell'Olympic Roma con il risultato di 14 a 12. Passo indietro dei biancoverdi che, sin dal primo tempo, mostrano di avere nelle gambe le scorie della fatica europea di giovedì; i romani, invece, hanno il merito di sfruttare le difficoltà avversarie. Gli uomini di Piccardo, pur nelle difficoltà, giocano alla pari per tre tempi, quando il parziale è 10-10. La sconfitta matura negli ultimi otto minuti, quando l'Ortigia si disunisce e smarrisce lucidità, subendo l'uno-due dell'Olympic, quindi Inaba accorcia le distanze, ma ancora Mirarchi rimette a +2 i suoi. Nell'ultimo minuto succede di tutto: Campopiano segna il gol del -1, poi l'Olympic non sfrutta una superiorità e Piccardo chiama time-out per l'ultimo assalto alla ricerca del pari, con anche Tempesti in attacco. Sull'azione schierata, i biancoverdi commettono fallo e offrono a Vitale il gol facile a porta vuota.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo non usa giri di parole: "Abbiamo disputato una gara pessima, vergognosa. Abbiamo perso sotto tutti gli aspetti del gioco, sia a livello difensivo che offensivo, quindi è giusto tornarsene a casa e ridimensionarsi, avendo idea di quali sono i nostri reali obiettivi. Avevo detto che questo sarebbe stato un match difficilissimo per noi, perché arrivava alla fine di un ciclo di partite ravvicinate. Oggi eravamo visibilmente stanchi, i giocatori hanno spinto tanto in questo periodo e la fatica si è fatta sentire, ma ciò non giustifica la nostra prestazione. Si sono visti tutti i nostri difetti"



