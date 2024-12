Pallanuoto: A1; Big-match con beffa per l'Ekipe Orizzonte

La beffa arriva a due secondi dalla fine. Sis Roma ed Ekipe Orizzonte stanno per dividere la posta, ma nel finale realizzano la rete del 12-11, dopo che le catanesi erano state avanti per tutta la sfida e fino a pochi secondi prima dalla conclusione della sfida.

Rossazzurre, protagoniste di una partenza a razzo con un parziale di 3-0 dopo pochi minuti, prima di arrivare al termine della frazione iniziale in vantaggio 4-3. Divario di tre reti che si è poi ripetuto in apertura di secondo tempo, chiuso dalle due squadre sul 3-3, esattamente come il terzo. Decisivo il 3-1 per le giallorosse nel quarto tempo, che aveva visto le ragazze allenate di Martina Miceli avanti di un gol fino a un minuto dalla fine della partita.

Amareggiata Tania Di Mauro, presidente della formazione etnea: "Sicuramente - ha detto - ci sono stati degli errori molto importanti. Va dato il giusto merito a chi ha vinto, ma c'è stato anche un po' di demerito da parte nostra. Forse ci è mancata un po' di lucidità nella parte conclusiva. Avevamo gestito il match per tutto il tempo e avremmo dovuto farlo fino alla fine. Ci sta mancando la continuità, ma è un aspetto su cui lavoreremo per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA