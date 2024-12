Traffico paralizzato a Palermo in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Belgio, dove i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza di alcune insegne di attività commerciali danneggiate dal vento della scorsa notte. Si sono formate lunghissime code con automobilisti incolonnati nel giorno di festa e impossibilitati a raggiungere parenti e amici per il pranzo.



