Immagini natalizie proiettate su facciata municipio di Catania

Una variopinta scatola digitale a cielo aperto, con immagini natalizie proiettate sul Palazzo degli Elefanti ingabbiato dalle impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Giovanni Battista Vaccarini. Fino al 6 gennaio, su iniziativa dall'amministrazione comunale, sulla facciata centrale di piazza Duomo e quella laterale di via Etnea del Municipio, si potranno ammirare dipinti della classica iconografia natalizia, mescolata ai simboli di Catania.

Ma anche richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente della lava dell'Etna. E tante altre sorprese, con immagini con lampade led di ultima generazione, che rimandano a quattro temi principali: l'Annunciazione, la Natività, il Capodanno e l'Epifania, che ha al suo centro la luce recata dalla Stella Cometa.

Un inedito arredamento luminoso curato per conto del Comune di Catania da Buongiorno Sicilia, organizzazione per la produzione di manifestazioni "site specific", in partenariato con la Goboservice, azienda che realizza speciali dischi in vetro che funzionano come diapositive.

Dodici i proiettori dotati di un innovativo sistema ottico che trasformano il fascio luminoso in immagini sul palazzo degli elefanti, in restauro per i lavori di consolidamento sismico.





