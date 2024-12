Calcio: Palermo; Dionisi, 'Sconfitta brucia, serve umiltà'

"Non puoi fare una partita così, sperando che l'episodio cada dal cielo. Un bagno di umiltà per tutti. C'è molta rabbia ma siamo responsabili. Questa sconfitta brucia, non siamo stati bravi per niente". Non tergiversa Alessio Dionisi, tecnico del Palermo dopo la sconfitta in casa della Carrarese.

"La Carrarese ha usato bene le sue armi - aggiunge l'allenatore rosanero - ma da noi che avevamo quattro attaccanti mi aspettavo di più; oggi abbiamo perso con merito. Non abbiamo mai impegnato il portiere, non ha fatto neanche una parata".

C'è rabbia anche tra i calciatori, vale per tutti la riflessione di Pietro Ceccaroni. "Che rammarico - sottolinea il difensore del Palermo - dare continuità sarebbe fondamentale in una serie B lunga e difficile. Siamo delusi, ma sapevamo che a Carrara tutti hanno faticato. Eravamo preparati a far battaglia, ma nel secondo tempo loro sono cresciuti di intensità".



