Tennis: A1; scudetto sfumato per le ragazze del Ct Palermo

Per il secondo anno di fila la squadra femminile del Circolo del Tennis di Palermo perde la finale scudetto del campionato di A1, sconfitta stavolta dalla Falconeri Verona. Un'altra finale maledetta per le ragazze capitanate da Alessandro Chimirri e Davide Freni: nell'ultimo atto del campionato di A1 femminile, il Ct Palermo ha perso 3-1 sul veloce indoor del Circolo della Stampa Sporting Torino, consegnando il tricolore alle scaligere.

La sfida più lunga e combattuta è stata quella fra Anastasia Abbagnato ed Eva Guerrero Alvarez. Abbagnato del Ct Palermo ha vinto 7-6 il primo set, perdendo gli altri due 3-6, 2-6. Il match successivo, invece, è stato dominato da Giorgia Pedone del Ct Palermo, che si è imposta 6-3, 6-2 su Angelica Raggi.

Finito in due set anche il terzo incontro: Aurora Zantedeschi ha consegnato lo scudetto a Verona, surclassando per 7-5, 6-2 Marina Bassols Ribera. Nel doppio finale un'altra sconfitta per il Ct Palermo: Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato hanno ceduto 7-6, 6-0 alla coppia formata da Aurora Zantedeschi e Angelica Moratelli.



