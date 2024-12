Successo in Serbia per il Don Gesualdo diretto da Muscoso

Grande successo per il Don Gesualdo, messo in scena nel novembre scorso a Topola e Kragujevac, per la tournée europea dello spettacolo partita dalla Serbia. L'opera che celebra il capolavoro di Giovanni Verga. ha intrapreso infatti un percorso internazionale promosso dal Ministero degli Esteri, per sottolineare il potere della narrazione teatrale come strumento di dialogo tra i popoli.

L'evento ha attirato un vasto pubblico, che ha riconosciuto nelle vicende del protagonista analogie con la storia e le tradizioni del popolo serbo. Lo spettacolo è diretto Lorenzo Muscoso, originario dei luoghi descritti nella novella.

Alessandro Sparacino, nei panni del tormentato Don Gesualdo, ha offerto un'interpretazione capace di emozionare il pubblico mentre la colonna sonora del Maestro Riccardo Gerbino ha amplificato la potenza emotiva dello spettacolo.

Il successo della tournée segna un momento storico per la letteratura verghiana, considerata uno dei pilastri del patrimonio culturale italiano, e dimostra la capacità dell'arte di unire popoli e storie attraverso la bellezza della narrazione.

Dopo una pausa natalizia, durante la quale tornerà in scena il tradizionale Presepe Verghiano, il tour europeo di Don Gesualdo riprenderà, toccando nuove città e continuando a diffondere il messaggio universale di Giovanni Verga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA