Pallanuoto: A1; con la Florentia pari deludente del Telimar

Un pareggio esterno ma deludente.

Telimar Palermo firmato sul 9-9 in casa della Rari Nantes Florentia, nel campionato di A1 di pallanuoto. Buono l'approccio del Club dell'Addaura al match, che conclude il primo tempo con un doppio vantaggio. I gigliati, però, si rifanno sotto nel corso del secondo periodo, che si conclude in parità, sul 6-6, mentre il resto della sfida si gioca punto a punto, fino al 9-9 conclusivo. Florentia e Telimar restano così appaiate in classifica, a quota 11 punti.

"Ottimo primo tempo - fa notare Riccardo Lo Dico, attaccante del Telimar - poi ci siamo fatti recuperare, commettendo qualche errore di troppo in difesa e prendendo anche un paio di gol in modo un po' sfortunato. Resta, però, il fatto che dovevamo essere più cinici, dovevamo essere più bravi sia su uomo in più che a uomini pari, sfruttando meglio le ripartenze. Ci tenevamo a vincere, quindi, siamo delusi, ma si va avanti. Il prossimo appuntamento della formazione palermitana è per sabato prossimo nel derby casalingo contro la Nuoto Catania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA