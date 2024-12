Natale: in mostra a Cracovia 4 presepi artistici di Caltagirone

Quattro presepi artistici realizzati a Caltagirone (Catania) negli anni Novanta e nella disponibilità del Servizio turistico regionale della città saranno esposti da domani 8 dicembre al 2 marzo del 2025 nel Museo di Cracovia, in Polonia. Lo rende noto il Comune della cittadina siciliana. Vi si potranno ammirare un calamaio a presepe in maiolica policroma collocato su base ad altarino di Giacomo Alessi; un presepe in terracotta dipinta (6 pezzi su base in legno) di Felice Bruna Fiorentino; un presepe in terracotta dipinta (sei personaggi e la grotta) di Francesco Navanzino e un presepe in terracotta (5 statuine) di Gaetano Romano.

La mostra, dal titolo 'Sopki z Caltagirone', incentrata sulle opere dei maestri artigiani di Caltagirone, è il frutto della collaborazione fra l'Istituto italiano di cultura di Cracovia e il Comune di Caltagirone.

"Ringrazio l'assessorato regionale del Turismo - ha detto il sindaco Fabio Roccuzzo - per avere messo a disposizione del Comune i quattro presepi nella disponibilità del Servizio turistico di Caltagirone e il nostro concittadino Vittorio Canale, che vive a Cracovia e grazie al quale è stato possibile tessere proficue relazioni con l'Istituto italiano di cultura.

La mostra è un'importante occasione di promozione in Polonia della nostra città, della sua grande tradizione presepiale e della maestria dei nostri artigiani".



