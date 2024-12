Ucciso in un conflitto a fuoco, commemorato carabiniere

E' stato ricordato oggi a Partinico, con la deposizione di una corona d'alloro, l'appuntato Antonino Favazzi, morto 40 anni fa in un conflitto a fuoco con alcuni malviventi che avevano rapinato un circolo ricreativo.

Favazzi, in servizio presso la compagnia dei carabinieri di Partinico nel 1980 come autista del Nucleo Radiomobile, è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile. Il 2 dicembre 1984 era intervenuto assieme ad un collega, rispondendo ad una chiamata radio. Nel conflitto a fuoco restò gravemente ferito e morì in ospedale dopo 4 giorni.

Alla commemorazione, alla presenza dei familiari del decorato, hanno partecipato il comandate della legione "Sicilia", il generale di divisione, Giuseppe Spina, il comandante provinciale di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, il tenente colonello Aniello Schettino, comandante del gruppo Palermo, del sindaco di Partinico, Pietro Rao. La cerimonia è proseguita nella sede della Compagnia dove il cappellano militare don Salvatore Falzone ha benedetto un altorilievo in maiolica, realizzato dal maestro Nicolò Giuliano, donato dai familiari della vittima.



