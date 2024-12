Rinasce dopo restauro capolavoro del Quattrocento siciliano

Un intervento di restauro, sostenuto dalla Fondazione Sicilia, fa rinascere un capolavoro del Quattrocento siciliano: la Madonna del Carmelo e santi carmelitani dell'artista palermitano Tommaso De Vigilia.

L'opera, tra le prime testimonianze presenti in Sicilia di pittura a olio su tela, era stata oggetto di profonda devozione tanto da essere scelta per la raccolta, anche invasiva, di ex voto, gioielli, corone e altri oggetti di valore appuntati sulla tela. I preziosi erano stati poi portati via dai ladri con strappi e altri danni.

Nel Seicento la tela venne era stata ridipinta e nell'Ottocento impreziosita. Ora, dopo esami radiografici e la rimozione delle ridipinture, il restauro di Franco Fazzio ha fatto riprendere all'opera il suo aspetto originario.

L'intervento, secondo Maria Concetta Di Natale presidente della Fondazione Sicilia e storica dell'arte, "ha contribuito a chiarire definitivamente il suo altissimo livello".



