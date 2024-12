Pallanuoto: A1; Telimar a Firenze per dimenticare il derby

Al Telimar c'è ancora chi non ha digerito l'ultima giornata, il derby perso di misura con l'Ortigia. E così la nona giornata del campionato di A1 di pallanuoto, può essere un momento di rivincita, la trasferta in casa della neopromossa Rari Nantes Florentia è l'occasione per rifarsi.

"Stiamo migliorando molto nel gioco di squadra - sottolinea il difensore ligure, proveniente dalla Rari Nantes Camogli - anche se abbiamo ancora tanto su cui lavorare. Nel turno precedente abbiamo giocato una partita buona, che ci è sfuggita per qualche errore di troppo". Prossimi avversari saranno i gigliati, reduci dalla vittoria a sorpresa in casa del Quinto: "Domani sarà una partita durissima - fa notare il classe 2003 - con una squadra molto preparata. Abbiamo due stili di gioco simili e penso che sarà una bella partita. Sicuramente, il punto di forza della Florentia sarà il fattore casa, con una piscina sempre piena e rumorosa".

"Sarà una partita molto equilibrata, che si deciderà all'ultimo secondo - aggiunge l'allenatore Marco Baldineti - La Florentia ci darà del filo da torcere. L'obiettivo è fare una partita molto forte dal punto di vista difensivo, mettendoli in difficoltà col nostro gioco", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA