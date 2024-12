Ex stazione ferroviaria diventa struttura turistico ricettiva

Nuova vita per la stazione ferroviaria "San Giacomo" di Sambuca di Sicilia. Dopo il restauro del complesso, conclusosi nei mesi scorsi nell'ambito della pista ciclabile Green Way, "Terre Sicane", l'Amministrazione Comunale ha deciso affidarla in gestione a seguito di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui ha reso noto il bando. L'ex struttura ferroviaria da destinare a struttura turistico - ricettiva e di ristorazione a servizio anche della pista ciclabile, è un'ulteriore servizio che il Borgo più bello d'Italia offre ai cittadini, ai turisti, agli sportivi e agli appassionati di bike. "Si tratta inoltre di una opportunità lavorativa che può contenere la fuga di tanti giovani dal territorio - evidenzia il sindaco Giuseppe Cacioppo -. Siamo consapevoli delle potenzialità che tale struttura può' offrire, aggiunge il primo cittadino. Confidiamo nella partecipazione di tanti giovani".

La Stazione - a servizio dell'omonimo feudo di San Giacomo li Comici, si trova ubicata all'interno di un territorio mozzafiato, lungo la SS. 188 che da Sambuca porta a Giuliana.

Il panorama è tra i più incontaminati della zona grazie al rispetto che nel tempo hanno avuto gli agricoltori del posto e i residenti della zona.

L'immobile ricalca la classica tipologia delle stazioni ferroviarie con una superficie utile di circa mq. 90 per ogni piano nonché un'ampia area di pertinenza. La struttura inoltre è energeticamente autosufficiente. Nel bando pubblicato nell'albo on line del Comune di Sambuca sono riportate tutte le informazioni utili per presentare la manifestazione di interesse all'affidamento.



