Senza casco in scooter investe poliziotto, arrestato a Catania

In sella ad uno scooter proprio davanti alla sede della Questura di Catania senza casco e avendo come passeggero un amico minorenne, anch'egli senza casco, un ragazzo di 18 anni ha tentato di sfuggire ad un agente che voleva fermarlo e lo ha investito procurandogli una ferita ad una gamba che ha reso necessaria l'applicazione di alcuni punti di sutura. Il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di droga perché trovato in possesso di marijuana ed ha avuto per questo anche ritirata la patente. Gli sono anche state contestate infrazioni alle norme del Codice della Strada.

Il minore è stato affidato ai genitori.



