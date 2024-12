Ritornano gli arredi settecenteschi nel Castello di Carini

Nel castello La Grua Talamanca di Carini (Palermo), antico maniero, sono tornati gli arredi settecenteschi, grazie alla Jonathan Livingston Odv. "Abbiamo fatto un lungo e meticoloso lavoro di ricerca - spiega Livia Vivona, presidente dell'associazione - per individuare pezzi capaci di valorizzare l'identità storica del Castello in grado di ricreare atmosfere vicine a quelle originali del Rinascimento. Poi abbiamo sensibilizzato i proprietari, privati o collezionisti, a donarli alla nostra associazione e infine, attraverso un accordo di comodato d'uso - abbiamo messo a disposizione dell'amministrazione gli arredi storici di pregio recuperati".

Si tratta di un salottino Luigi XVI (della seconda metà del 1.700), un letto, una cassapanca, due armadi, due scrivanie, tre poltrone, sei sedie, tre credenze - tutti rinascimentali - e due credenze del 1.700, oltre a decorazioni e complementi d'arredo che richiamano fedelmente l'epoca d'oro del maniero.

"Questo intervento - commenta Enrico Vivona, della Jonathan Livingston - non si limita a essere un'operazione estetica, ma rappresenta una vera e propria opera di recupero storico e culturale, che si inserisce in un più ampio progetto di promozione del Castello come luogo simbolo della città e della sua storia".



