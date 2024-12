Nasce a Messina Hub di Innovazione, connette giovani e imprese

Dal Sud per il Mezzogiorno per combattere la fuga di cervelli e creare un luogo che funzioni come un laboratorio per connettere giovani e imprese locali può rappresentare una risposta efficace a queste problematiche.

Questa la mission dell'Hub di Innovazione realizzato nel cuore di Messina, in piazza Cairoli, nato dalla partnership tra Foresight Consulting, società di consulenza gestionale, direzionale e organizzativa ed Elis, ente di formazione che promuove progetti di innovazione e formazione su tutto il territorio nazionale. L'Hub pone le sue radici in un ecosistema già avviato sul territorio che promuove da anni attività volte a valorizzare le risorse locali, migliorare il servizio sanitario e creare opportunità di eccellenza per i giovani che decidono di restare al Sud a coltivare il proprio talento. Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato come "la nascita di questa nuova e significativa realtà rappresenti per i giovani un'opportunità concreta dimostrando che con impegno e visione è possibile realizzare grandi cose anche nella nostra città". "Da sempre la Foresight Consulting - ha dichiarato il suo Ceo Flavio Corpina - investe non in una semplice strategia di business, ma promuove un impegno verso le comunità locali. Vogliamo creare opportunità che possano trasformare le sfide in occasioni di crescita. La nostra collaborazione con partner come Elis ci consente di unire le forze e condividere risorse, esperienze e competenze, rafforzando così la nostra capacità di fare 'accadere le cose'. Siamo convinti che il nostro territorio abbia un enorme potenziale inespresso".



