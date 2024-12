Furti d'energia e occupazione case, 70 denunciati a Palermo

I carabinieri, con i tecnici dell'Enel, hanno denunciato nel quartiere Zen di Palermo 70 persone, di cui di 32 per furto di energia elettrica con prelievi irregolari effettuati mediante pericolosi e precari allacci abusivi alla rete; 36 per occupazione abusiva di alloggi popolari a loro non assegnati; una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di monete false e porto abusivo di armi; una per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. Complessivamente sono state identificate 245 persone, controllati 40 veicoli, effettuate 15 perquisizioni, sequestrati oltre 100 grammi tra cocaina e hashish . Sequestrate 6 banconote da 20 euro false, una mazza da baseball trasportata senza giustificato motivo, elevate 15 sanzioni al Codice della strada per un totale di 17.659 euro di sanzioni amministrative.



