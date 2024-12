Jill Biden a Sigonella, 'meraviglioso questo giorno con voi'

"'E meraviglioso passare questo giorno con voi". Lo ha detto la first lady Jill Biden nel suo discorso alla base Nas di Sigonella nell'ambito dell'iniziativa Joining Forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani.

La first lady ha ricordato che i Biden sono una famiglia militare e suo padre fu in Marina nella Seconda Guerra Mondiale e che il figlio ha servito per un anno in Iraq. E che quando ha iniziato i suoi viaggi nel mondo ha voluto visitare le persone che rendono possibile "la nostra libertà". Jill Biden ha ricordato il suo incontro con le famiglie dei militari di Bamberg e Schweinfurt in Germania.

Sigonella è una eccellenza e si fregia di 200 progetti di volontariato nelle comunità siciliane.

La first lady ha sottolineato che l'amministrazione Biden sta facendo tutto il possibile per aiutare le famiglie militari, guardando ai bambini dei militari e in particolare ai bimbi con disabilità perché possano avere i loro programmi di educazione individualizzati, per aiutare i mariti e le mogli dei militari a mantenere le loro carriere perché è necessario fare tutto il possibile per assicurare che gli sposati abbiano le opportunità di lavoro. E recentemente è stata approvato la possibilità di lavorare da remoto per i coniugi dei militari.

Nei circa otto minuti di interventi ha evidenziato che si tratta dell'ultima visita all'estero come first lady ed ha scelto uno dei posti migliori.

Il corteo che accompagna Jill Biden, composto da circa una ventina di automezzi, è in viaggio da Sigonella verso Gesso nel Messinese dove dovrebbe arrivare intorno a mezzogiorno. Al transito il traffico autostradale viene bloccato.



