Jill Biden a Gesso, 'è bellissimo, qui sento calore di casa'

"E' bellissimo è incredibile, grazie per un benvenuto così caloroso, non lo avrei mai immaginato. Come first lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana". Lo ha detto Jill Biden nel suo intervento da un palco, in piazza a Gesso, villaggio del Comune di Messina in cui sono originari i suoi bisnonni poi emigrati negli Stati Uniti.

La first lady Usa ha citato una specialità gastronomica locale, le "braciole alla messinese" che, ha rivelato, "ho avuto occasione di servire assieme a degli gnocchi alla Casa bianca".

"Il valore di lealtà, il duro lavoro e lo spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato in America - ha aggiunto Jill Biden - sono vivi ancora. Io oggi qui sento calore di casa".

A Sigonella Jill Biden aveva commentato il suo arrivo Italia con la frase 'ho lasciato il meglio per ultimo" e dicendo che per lei è stato "l'onore della mia vita" servire come first lady.



