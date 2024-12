Il film "Shakespea-re di Napoli" presentato a Palermo

È stato presentato al cinema Rouge et Noir di Palermo il film "Shakespea-re di Napoli" di Ruggero Cappuccio e Nadia Baldiz. La pellicola approda nel capoluogo siciliano dopo il debutto al Festival del Cinema di Roma. Al centro del film "c'è la versione cinematografica dello spettacolo che trent'anni anni fa debuttò al Festival di Santarcangelo - spiega il regista e scrittore Ruggero Cappuccio - dopo trent'anni dal successo teatrale si cominciò a guardare a questo testo come ad un classico contemporaneo. Nel testo e nel film i due attori protagonisti si raccontano tante cose, che noi abbiamo sempre avuto voglia di raccontare per letteratura delle immagini. La storia è molto particolare: Shakespeare arriva a Napoli, in una notte di Carnevale, il Viceré è un suo grande estimatore e gli concede di sedere al trono per una notte, a patto che lui si mascheri".

La proiezione del film è stata organizzata dal cinema Rouge ed Noir e dal club Civita n Club Panormitan, presieduto da Antonella Lupo. Ieri Cappuccio è stato anche impegnato, a Palazzo Reale, in un incontro sul suo libro "La Principessa di Lampedusa", edito da Feltrinelli. "Sono stati due giorni ricchi di storia, nobiltà, cultura e cinema, voluti dal Civitan Panormitan", ha detto la presidente del club Civitan Panormitan Antonella Lupo.

Le musiche del film di Ruggero Cappuccio sono del compositore palermitano e sovrintendete del Teatro Massimo, Marco Betta, che già in passato ha collaborato con il regista in diverse occasioni. "La naturale sensibilità per la musica rende le opere di Cappuccio come un pensiero unico - spiega Marco Betta - quando so che affido una mia musica a Ruggero so che questa musica diventa sogno e volo contemporaneamente", conclude Betta.





