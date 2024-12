Il Christmas village a Palermo alla Fiera del Mediterraneo

Elfi, lucine bianche e colorate dappertutto, peluche animatronici giganti, musiche nell'aria, pista di pattinaggio, giochi e laboratori per bambini, e persino Santa Claus pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli. La magia del Natale prende forma e il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, quello che durante la pandemia si è trasformato nel principale hub per l'emergenza Covid, è pronto a ospitare il "Palermo Christmas Village", il più grande villaggio natalizio del Sud Italia. Al suo fianco "Palermo on Ice", la pista di pattinaggio sul ghiaccio che da tredici edizioni si conferma l'evento natalizio più atteso dei siciliani. Taglio del nastro venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 insieme al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

La fabbrica di giocattoli e di dolci Il villaggio, che sarà aperto tutti i giorni fino al 12 gennaio, come in un percorso a tappe accoglierà i bambini e le loro famiglie catapultandoli nel metaverso del Natale. Ci saranno la "fabbrica di giocattoli", dove i più piccoli, insieme ai giovani laureandi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, potranno realizzare giochi in legno e fare attività con la carta pesta, e la "fabbrica dei dolci", dove poter preparare i biscottini delle feste come l'omino di pan di zenzero. La foresta ghiacciata Vera attrazione sarà però la foresta ghiacciata, un percorso scenografico sensoriale dall'ambientazione surreale: tra pini alti oltre cinque metri si potrà percorrere un sentiero magico fino a raggiungere Ramino, l'albero parlante che racconta ai bambini storie di Natale per rendere ancora più festante l'atmosfera: le favole natalizie potranno essere ascoltate tra elfi, mega peluche animatronici e musica in sottofondo diffusa da una locomotiva magica capace di accompagnare il tour. Non mancherà l'ufficio postale degli elfi, tappa imperdibile per chi vorrà scrivere la letterina da spedire a Babbo Natale.

La pista di pattinaggio Anche quest'anno non mancherà la pista di pattinaggio, oltre 1.500 metri quadrati di ghiaccio all'interno di una struttura coperta di oltre 6.000 metri quadrati.



