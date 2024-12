I 27 disegni di Quasimodo in mostra al Riso di Palermo

Una mostra al Museo Riso di Palermo riunisce, a distanza di oltre trent'anni dall'unica esposizione, le 27 gouaches, ovvero disegni a tempera, realizzate dal poeta Salvatore Quasimodo. Unica incursione nel mondo delle arti visive del Nobel, le opere sono conservate da cinquant'anni nel caveau di una banca tedesca. L'apertura è in programma il 6 dicembre alle 17,30.

Quasimodo, morto nel '68, era affascinato dalle arti visive ma il suo unico esperimento nel campo fu proprio la serie di 27 gouaches nate nel 1953 quasi per caso. Nel 1993 il figlio del poeta, Alessandro, le ha riunite in un libro associandole ad altrettante poesie del padre. A distanza dall'unica esposizione romana nel 1994, gli eredi di Alberto Lùcia, un amico del poeta, hanno concesso il prestito della collezione per la mostra che si intitola "Oltre Quasimodo. Le 27 gouaches. Sapevo già tutto, e volli peccare".



