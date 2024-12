Stop fornitura acqua ad aeroporto Boccadifalco per morosità

L'Amap, l'azienda che si occupa della gestione del servizio idrico a Palermo e in diversi comuni della provincia, ha staccato per morosità la fornitura idrica all'aeroporto di Palermo Boccadifalco. Qui si trovano i reparti della protezione civile regionale, l'Enac, il corpo forestale, il reparto volo della polizia di Stato, il 9° nucleo elicotteri dei carabinieri l'aereo club Beppe Albanese, la sezione elicotteri della guardia di finanza, il corpo nazionale del soccorso alpino, la Seus 118, l'associazione aeronautica e i vigili del fuoco.

L'intera struttura dovrebbe all'Amap bollette per un milione di euro. La fornitura d'acqua in giornata stessa è stata poi ripristinata dopo che il dirigente dell'Enac Pietro Paolo Bonfiglio ha inviato una lettera nella quale si minacciava di prendere provvedimenti per interruzione di pubblico servizio. La missiva è indirizzata al prefetto di Palermo, all'azienda e a tutti i corpi che hanno sedi nello scalo.

L'acqua è tornata ma nella sede di via Volturno si sta lavorando per risalire a chi dovrà pagare le bollette fino adesso evase.

"Il mio dovere è fare l'interesse di Amap che coincide con quello di tutti i cittadini virtuosi che correttamente pagano il costo del servizio. Un servizio che soprattutto oggi deve essere gestito con l'accuratezza del buon padre di famiglia. Non c'è da parte di Amap nessuna intenzione di creare disagi ad alcuno, ma è intollerabile che da tanto tempo non arrivi alcuna risposta da un utente che risulta moroso di una cifra cospicua. Lo ripeto, è un affronto verso chi paga regolarmente un servizio essenziale.

La speranza è che questa vicenda azzeri il passato e ci consenta di affrontare il futuro sul percorso delle regole" replica in una nota Giovanni Sciortino, amministratore unico Amap in merito ala morosità nella fornitura di acqua dell'aeroporto Boccadifalco di Palermo.



