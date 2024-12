Calendario polizia municipale 2025 celebra Palermo con le foto

La Polizia Municipale di Palermo, in occasione del 75° anniversario della ricostituzione del Corpo, ha presentato ieri sera, al Teatro Massimo, il calendario istituzionale 2025. I dettagli sono stati illustrati, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Dario Falzone, dal comandante della Polizia Municipale, il generale Angelo Colucciello.

Le dodici tavole del calendario, ogni mese, hanno come soggetto un reparto diverso della Polizia Municipale, con gli agenti impegnati a svolgere le attività quotidiane a servizio dei cittadini, come parte integrante del tessuto sociale. La novità di quest'anno è rappresentata da alcune simpatiche vignette che scandiscono il trascorrere dei dodici mesi e che ci mostrano gli operatori in una veste inedita, intenti a fornire assistenza a famosi personaggi del cinema e della musica, alcuni dei quali particolarmente "indisciplinati".

Per il sindaco Roberto Lagalla: "La serata di ieri e la presentazione del calendario 2025 hanno rappresentato l'occasione per ringraziare il comandante Colucciello e tutto il Corpo della Polizia Municipale per il grande impegno quotidiano messo in campo sul territorio per il controllo, ma anche per la prevenzione". "Il calendario 2025 - ha detto Colucciello - è il frutto di uno straordinario progetto fotografico interamente realizzato dal personale della Polizia Municipale. Immagini che celebrano Palermo, attraverso i simboli e gli scorci più significativi o più noti della città, dai Quattro Canti, al Molo trapezoidale, al mercato del Capo, a piazza Pretoria. Immagini che celebrano Santa Rosalia, nel 400° anno del Festino, con una splendida raffigurazione stilizzata che campeggia in copertina".



