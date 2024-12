Bonelli (Avs), Pd non può pensare di vincere da solo

"Alleanza Verdi e Sinistra è diventata una realtà politica estremamente consolidata e forte in Italia. Il Pd, l'ho già detto alla Schlein, non può pensare di vincere da solo e noi oggi vogliamo mettere un punto di riferimento per i giovani e anche per le famiglie, con i temi della giustizia sociale e climatica. In Sicilia siamo presenti, grazie a Leoluca Orlando nel parlamento Europeo, e riusciamo così a consolidare una presenza in nell'isola e ed essere forza determinante nella regione, rispetto ai disastri di una giunta regionale, che è quella Schifani, che ha dimenticato tutto: la siccità, i trasporti ferroviari, le scuole che cadono a pezzi".

Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando a margine di una conferenza stampa all'hotel Wagner di Palermo, organizzata per presentare il gruppo consiliare al Comune di Palermo. "Il presidente della Regione Siciliana - prosegue - è silente, latitante. Ed è colpevole di essersi fatto saccheggiare i fondi dello sviluppo e coesione per finanziare un'opera incredibilmente inutile, come il ponte sullo Stretto di Messina.

Sei miliardi di euro sono stati sottratti, infatti, al fondo di sviluppo e coesione, progetti sono stati annullati in queste ultime ore proprio per questo".

Nicola Fratoianni, deputato e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, dice: "Con Angelo Bonelli pensiamo a radicare questo progetto nelle istituzioni e nel paese, per farlo crescere sempre di più. M5S e Pd? Parliamo al cuore di una coalizione alternativa e mi pare che questo sia il punto riferimento naturale. La Schlein da sola non ce la fa? Nessuno da solo ce la fa, siamo seri. Quello che penso è che sia arrivato il momento di finirla con il perimetro sulla geometria e concentrarsi molto su ciò che deve fare questa coalizione, su quale idea di paese mettere in campo". "Bisogna girare il Paese - prosegue - costruendo alleanze sociali attorno ad un'idea alternativa che rimetta al centro salari, pensioni e diritti di tutti e di tutte. Bisogna rimettere al centro la sanità pubblica, la transizione ecologica giusta, che va fatta pagare a chi può permetterselo. Noi abbiamo idee molto chiare e siamo pronti a discuterne con tutti. Mi pare che il gap con il centrodestra si stia sempre più riducendo e mi sembra che siano tutte le condizioni per costruire un'alternativa", conclude Fratoianni



