Ad Agrigento parcheggi riservati per Giornata disabilità

Il tre dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, invita gli Stati (ed i Comuni) ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili.

Il Comune di Agrigento in collaborazione con l'ACI di Agrigento - anche in memoria dell'assessore Gianni Tuttolomondo - ha voluto celebrare i valori di questa giornata. In rispetto all'Articolo 9 della Convenzione (che parla di accessibilità ), al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo, sono stati collocati al parcheggio pluripiano di via Empedocle una serie di cartelli che assicurano loro dei posti riservati.



