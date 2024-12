Impegno per l'ambiente, riconoscimento al sindaco di Carini

Riconoscimento speciale per il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, uno dei sei finalisti del premio Luisa Minazzi - ambientalista dell'anno, promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al comitato organizzatore di Casale Monferrato, e assegnato a Cecilia Di Lieto, storica voce di Radio Popolare.

Il primo cittadino ha ricevuto il premio nella sala consiliare del Comune di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

"Per il suo impegno nella tutela del territorio e nel rispetto della legalità con progetti innovativi di sostenibilità che hanno coinvolto la cittadinanza e l'associazionismo contribuendo a creare una comunità più consapevole e responsabile nei confronti delle sfide ambientali", questa la motivazione del riconoscimento.

"Sono onorato di essere stato uno dei sei finalisti del premio Luisa Minazzi, è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di conosce delle bellissime persone. Grazie", il commento del primo cittadino.

Durante la due giorni in Piemonte, oltre a partecipare alla cerimonia finale del premio, incontrare gli studenti del liceo Cesare Balbo di Casale ai quali ha raccontato quanto fatto dalla sua amministrazione per il recupero della costa carinese.

"Voglio complimentarmi con loro perché - dichiara Monteleone - hanno mostrato grande interesse ascoltando con attenzione e partecipando attivamente alla chiacchierata facendo delle domande".

La trasferta è stata anche l'occasione per conoscere anche il vice sindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Casale Monferrato Cecilia Strozzi al quale Monteleone ha donato due libri - uno sulla città di Carini e l'altro sul mosaico De Spuches - Galati - e un quadretto in ceramica raffigurante la nostra piazza.



