Capolavori dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster a Palermo

Sarà dedicata a uno dei massimi artisti del XX secolo e tra i più grandi di tutti i tempi, ovvero Pablo Picasso, la nuova mostra della Fondazione Federico II, presieduta da Gaetano Galvagno. La mostra è intitolata "Celebrating Picasso. Capolavori dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster" e sarà allestita a Palazzo Reale di Palermo (Sale Duca di Montalto).

Mercoledì 11 dicembre alle 10.30 si terrà l'anteprima riservata alla stampa. Dal 12 dicembre la mostra sarà aperta al pubblico. La Fondazione Federico II porta in Sicilia un importante corpus di opere, grazie principalmente alla collaborazione col Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster e ai preziosi prestiti di tre enti altrettanto prestigiosi: il Museo Picasso di Antibes, il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e la Galleria La Nuova Pesa di Roma, oltre ai prestiti di collezioni private.

La mostra è un viaggio tra dipinti, litografie, linoleografie, acquetinte, acqueforti, ceramiche, puntesecche, opere straordinarie nelle tematiche più vicine al maestro.

Inoltre, in mostra, una serie di fotografie rappresentative della sua vita intima e lavorativa, realizzate da David Douglas Duncan, il principale fotografo del maestro. Oltre al presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, interverranno alla conferenza stampa dell'11 dicembre, in collegamento video, Olivier Widmaier Picasso, presidente del Kunstmuseum, nonché figlio di Maya Picasso e nipote del maestro, Markus Müller, direttore del Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster e curatore della mostra.

Interverrà in presenza Jean Louis Andral, direttore del Museo Picasso di Antibes e parteciperanno alla presentazione anche Alain Tapié, Conservateur dei Musei di Francia e Pierluigi Carofano, docente dell'Università di Siena.



