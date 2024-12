Arcivescovo Catania, 'Sant'Agata festa di speranza e libertà'

"La presenza delle due Sante ci ricorda che la Sicilia è terra di testimonianza cristiana, che il martirio è generativo di testimonianza, come fu per Lucia che, secondo una tradizione, venne in pellegrinaggio sulla tomba di Agata, presumibilmente nel suo 'dies natalis', come i primi cristiani facevano per i sepolcri dei martiri". Lo ha detto l'arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, in conferenza stampa per la presentazione della festa del 2025 della Patrona della città, Sant'Agata. L'apertura del Giubileo sarà impreziosita dalla presenza del corpo di Santa Lucia, che dopo Siracusa e Belpasso, sarà nel capoluogo etneo.

Mons. Renna ha anche anticipato il tema della festa: "l'anno giubilare è il primo anno della liberazione di tutto ciò che appesantisce la nostra vita cristiana, le nostre relazioni, la vita ecclesiale e civile; diviene occasione per progettare ed attuare la liberazione da tante forme di schiavitù e dipendenze; che ci fa guardare a coloro che vivono in carcere annunciando loro la possibilità di riscatto e progettando un percorso concreto a cui stiamo lavorando con la Caritas e l'Ufficio di pastorale carceraria". Il tema, ha anticipato l'arcivescovo, è "Sant'Agata segno di speranza e testimone di libertà". "Le catechesi che terrò - ha aggiunto - saranno arricchite da testimonianze vive di chi sta facendo questi cammini di liberazione da tutto ciò che degrada la persona, inoltre non mancheranno il pellegrinaggio penitenziale nei santuari Agatini, che vorrei fosse partecipato di più». Infine la novità del "premio Sant'Agata testimone di fede, testimone di speranza, testimone di carità": un premio che l'Arcidiocesi dà per mettere in luce la testimonianza di chi silenziosamente dà l'esempio di una fede viva. Sarà consegnato al termine della celebrazione per le associazioni agatine, domenica 26 gennaio, nella chiesa di san Giuseppe al Duomo.

Il sindaco Enrico Trantino, nel suo intervento, ha voluto evidenziare alcuni segnali di "ripresa" della Città di Catania e l'esigenza di trasmettere alla cittadinanza messaggi positivi e di speranza: «nelle precedenti S.Agata ho spronato i catanesi ad un livello di reazione migliore rispetto a tutti i problemi che affliggono la nostra città, il degrado in particolare. Oggi credo sia giusto essere più benevoli, constatare che un cambiamento sta avvenendo nella nostra città. Dobbiamo però imparare anche a pensare positivamente, poiché diversamente rischiamo di essere dei lottatori sconfitti in partenza». Anche quest'anno il Sindaco di Catania lascerà a 3 giovani, selezionati da un concorso, il suo posto nella Carrozza del Senato.



