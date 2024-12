14enne aggredisce dirigente scolastica nel Siracusano

Un ragazzo di 14 anni di Noto (Siracusa), studente di un istituto comprensivo, ha aggredito la dirigente scolastica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo studente sarebbe stato chiamato in presidenza per essersi reso protagonista di alcuni comportamenti molesti in classe. La dirigente lo avrebbe rimproverato e lo studente, per tutta risposta, l'ha spinta facendola cadere per terra.

La donna ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione della scuola; la Procura dei minori ha aperto un'indagine. Il ragazzo sarebbe seguito dai servizi sociali del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA