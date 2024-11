"Per terre assai vicine" in mostra all'aeroporto di Palermo

Si chiama "Per terre assai vicine" la mostra su personaggi noti al grande pubblico con origini siciliane, ideata da Angelo Butera ed inserita nell'ambito del Castelbuono Jazz Winter. L'inaugurazione è prevista il 5 dicembre, alle 12, al settore arrivi dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

Per terre assai vicine è stata inaugurata lo scorso mese di agosto, nel Comune di Castelbuono, con il supporto dell'assessorato regionale ai Beni Culturali. In mostra circa 50 scatti che spaziano dal mondo del cinema con Al Pacino, i cui parenti sono originari di San Fratello in provincia di Messina, alla musica con Nick La Rocca, il primo al mondo ad incidere un disco jazz, originario di Salaparuta, poi ancora Lady Gaga, che anche lei ha origini messinesi, il regista Martin Scorzese, il cui papà è nato a Polizzi Generosa, Madonna originaria di Noto, Tony Scott la cui famiglia proveniva da Salemi e Guy Williams l'attore che interpretò Zorro, le cui origini risalgono a Lercara Friddi. "Una mostra che celebra e ricorda quanti siciliani e figli di siciliani sono diventati delle grandi celebrità nel mondo, portando alto il nome della Sicilia in tutto il pianeta", spiega l'organizzatore Angelo Butera. "Mostre come queste - prosegue il sindaco di Castelbuono Mario Cicero - arricchiscono l'offerta culturale e tramite queste iniziative noi cerchiamo di promuovere il turismo di ritorno nei nostri territori". "Questo evento - afferma l'assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato - vuole essere un momento di riflessione e celebrazione dell'identità siciliana, quel legame profondo e inalienabile con le proprie radici, fatto di valori, tradizioni e credenze che uniscono uomini e donne alla terra di Sicilia".

"Le distanze non sono nulla - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo - restano in profondità radici nel cuore e noi, qui alla Gesap, diamo sempre il massimo affinché quelle distanze vengano colmate".



