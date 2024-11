Duomo di Monreale, Zumtobel firma progetto nuova illuminazione

Quattrocento lampade Led per dare una nuova luce al Duomo di Monreale, uno dei massimi capolavori dell'arte normanna e patrimonio dell'Unesco.

Il progetto di illuminazione è stato realizzato dall'azienda austriaca Zumtobel, leader internazionale nel settore dell'illuminotecnica, ed esalta la straordinaria bellezza dei mosaici del Duomo, regalando ai visitatori un'esperienza visiva completamente rinnovata. Al momento i tecnici stanno mettendo a punto il nuovo sistema di illuminazione in previsione della presentazione del prossimo 6 dicembre alla presenza dell'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, di Don Nicola Gaglio, parroco del duomo, Matteo Cundari, managing director Zumtobel Italia, dario Bettiol, head of marketing Italy.



