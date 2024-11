Consegnano droga a domicilio, arrestate 2 ragazze a Catania

Due ragazze, rispettivamente di 25 e 22 anni, che spacciavano droga consegnandola con un'auto a domicilio sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e le hamesse agli arresti domiciliari.

I militari le tenevano d'occhio, dopo averle viste salire a bordo dell'auto ed effettuare diverse soste per le vie della città. Nei pressi del viale Vittorio Veneto hanno poi avvicinato un uomo fermo sul marciapiede al quale, dopo un breve scambio di battute, hanno consegnato qualcosa. Successivamente l'auto si è fermata in via Vincenzo Giuffrida pe far salire un ragazzo. A quel punto i carabinieri hanno fermato la vettura e hanno identificato tutti e tre gli occupanti. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato in uno zaino nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero 10 dosi di hashish, per un peso di 35 grammi, e 19 dosi di marijuana, per un peso di 65 grammi, oltre a 30 euro in contanti probabilmente ricevuti poco prima dal cliente raggiunto in viale Vittorio Veneto. Sul sedile posteriore, all'interno della tasca di un giaccone, sono state recuperate altre 25 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 100 grammi.

Il ragazzo che poco prima era salito in auto ha raccontato ai carabinieri di aver ordinato la droga dalle due donne con un messaggio su whatsapp.



