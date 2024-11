Pìnolo, spettacolo sul tema della libertà di ogni essere umano

Pìnolo è uno spettacolo che unisce teatro e danza, che esplora e riflette sugli stereotipi di genere, mettendo al centro il tema della libertà di ogni essere umano e della possibilità di essere se stessi. Ci sono differenze innate tra maschi e femmine? Esistono giochi da maschio e da femmina? Essere maschio o femmina influenza davvero il nostro comportamento? E' vero che i maschi sono più forti? Solo le femmine possono piangere? Sono queste alcune domande della storia - interpretata da Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva, produzione Ruotalibera teatro, Roma - si sviluppa attraverso l'esperienza personale dei due attori e una fiaba inedita: quella di Pina, una bambina emarginata perché ritenuta "non abbastanza maschio" e "non abbastanza femmina".

Isolata dai coetanei e dai genitori, Pina si rifugia sotto un grande pino, dove trova uno spazio tutto suo, libero da giudizi.

Qui, grazie alla saggezza dell'albero, all'amicizia con una pigna e all'incontro con una lumaca, simbolo di fluidità e libertà, Pina impara ad accettare e valorizzare tutte le sfaccettature di sé stessa. Riconquistata la fiducia, riesce infine a tornare tra gli altri, senza più vergogna di essere chi è davvero.

Un racconto poetico e formativo in scena al teatro Libero domenica 1 dicembre 2024, alle 17, inserito nella rassegna "Isola di teatro", stagione teatrale per le famiglie, che invita grandi e piccoli a guardare oltre le etichette, celebrando la bellezza della diversità e della libertà individuale.



