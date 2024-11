Migranti:barcone in avaria soccorso da Mediterranea

La barca a vela Safira, impegnata nella missione 20 di Mediterranea Saving Humans, ha soccorso 77 migranti in pericolo in acque internazionali.

"Le persone, in fuga dalla Libia, erano a bordo di un gommone partito tre giorni fa da Zwara che era alla deriva e stava per affondare in zona San Maltese, 36 miglia a sud di Lampedusa - spiega la Ong - il soccorso è stato possibile grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Le operazioni di recupero sono state complesse per le condizioni delle persone, sfinite, e del gommone che stava già imbarcando acqua".

"Il nostro team sanitario ha dovuto prestate cure mediche d'urgenza a una donna gravemente intossicata dalle esalazioni del carburante. Adesso è per fortuna stabilizzata", spiegano.

Tutti e settantasette i migranti soccorsi, tra cui tre bambini di 2, 3 e 4 anni "sono al sicuro, assistiti dal nostro equipaggio, a bordo di Safira che sta navigando verso nord. - prosegue Mediterranea - Dopo che le nostre comunicazioni con Malta non hanno ricevuto risposta, abbiamo richiesto alle autorità italiane supporto e assistenza. Pochi minuti fa, alle 8.40, ci è stata assegnata Lampedusa come porto sicuro di sbarco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA