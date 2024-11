Hanno 14 e 15 anni, arrestati per spaccio a Catania

Due minorenni, rispettivamente di 14 e 15 anni, sono stati arrestati a Catania dalla polizia perché sorpresi in possesso complessivamente di 61 grammi di marijuana e di oltre 1.200 euro in contanti. La droga è stata sequestrata e i due minori sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono stati fermati per un controllo in piazza papa Giovanni XXIII mentre viaggiavano in sella ad uno scooter senza casco. Il 14enne aveva con sé un borsello con due bustine contenenti marijuana, per un totale di 11 grammi, e del denaro. Anche l'altro minorenne aveva un borsello. Al suo interno sono state trovate altre dieci bustine di marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi.

I due ragazzini sono stati accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto.



