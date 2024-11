Crollo di una palazzina disabitata nel Palermitano

Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per il crollo di un edificio a due piani in cemento armato in via Anthurium nel comune di Carini. L'edificio era disabitato. Per scongiurare la presenza casuale di persone sotto le macerie sono intervenute le unità cinofile dei pompieri e il personale specializzato nella ricerca in materia. Le ricerche hanno dato esito negativo. Le operazioni si sono concluse. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Carini e i carabinieri di Villagrazia di Carini.



