Cgil e Uil in piazza a Palermo, 'non è sciopero per pregiudizio'

E' partito il corteo dello sciopero generale promosso da Cgil e Uil Sicilia , da piazza Croci a Palermo che raggiungerà piazza Verdi. Sono attese, secondo l'organizzazione, circa 7 mila persone, ma il numero potrebbe subire variazioni. Ad aprire i lavori sarà Alfio Mannino, segretario della Cgil Sicilia, con un comizio, li chiuderà il segretario organizzativo nazionale della Uil, Emanuele Ronzoni.

"Non scioperiamo per pregiudizio nei confronti del governo ma per una diversa idea di Paese - spiega il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - le scelte dell'esecutivo vanno in direzione opposta. Lavoratori e pensionati continuano a pagare il conto per tutti e si procede con passo spedito a destrutturare la sanità pubblica e tutte le infrastrutture sociali. Ora basta, subito risposte su salari, pensioni, politica industriale, Sud".



