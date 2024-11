Migranti: Msf, bene non luogo a procedere per traffico rifiuti

"Medici senza frontiere accoglie con favore la sentenza di non luogo a procedere per le accuse infamanti di traffico illecito di rifiuti formulate all'organizzazione nel processo di Catania". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Ong sull'inchiesta che coinvolgeva la navi di soccorso in mare Aquarius e Vos Prudence.

"Ci auguriamo - prosegue Msf - che questa decisione chiuda definitivamente le accuse anche per coloro che sono ancora coinvolti in processi per il semplice fatto di avere condotto attività di soccorso in mare e che l'era della criminalizzazione venga archiviata una volta e per tutte". Per Medici senza frontiere "queste accuse rappresentano uno dei vari tentativi di fermare la nostra azione in mare, tra l'altro mai interrotta.

Dopo la chiusura del processo di Trapani qualche mese fa, per la insussistenza dei fatti, questa decisione conferma ulteriormente che Msf ha sempre lavorato in pieno rispetto delle leggi nazionali e internazionali e con il solo obiettivo di salvare vite in mare".



