Finge corsa in ospedale e poi sperona l'auto dei carabinieri

Ha detto ai carabinieri che lo hanno fermato in via Lanza di Scalea a Palermo che stava accompagnando la ragazza che si trovava con lui a bordo della vettura in ospedale perché stava male. I militari del nucleo radiomobile hanno scortato i due verso il pronto soccorso. Durante il tragitto la vettura guidata dal 24enne anziché dirigersi verso il nosocomio di Villa Sofia ha imboccato la strada verso il centro commerciale Conca d'Oro. A questo punto i militari hanno cercato di bloccare l'auto, ma il giovane ha iniziato una lunga fuga tra le vie della città. Prima ha speronato un'auto dei carabinieri arrivata in soccorso dei colleghi mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone che si trovavano nel parcheggio del centro commerciale. La fuga è terminata in viale Francia quando il 24enne ha perso il controllo della vettura ed è finito con contro un palo della segnaletica. Ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato con l'utilizzo dello spray al peperoncino. I militari hanno accertato che non aveva mai conseguito la patente e l'auto non era assicurata e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I militari, feriti durante la colluttazione, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici



Riproduzione riservata © Copyright ANSA