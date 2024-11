Svimez, Sicilia al top in Italia per crescita Pil nel 2023

Tra le regioni del Paese, spetta alla Sicilia il primato per crescita economica nel 2023, col Pil in rialzo del 2,2% e davanti al Veneto con l'1,6%. E' quanto emerge dal rapporto Svimez, presentato oggi. Anche in termini di variazione percentuale dell'occupazione, tra il 2019 e 2023, la Sicilia si piazza sul podio con il 5,2% condividendolo con la Liguria (5,2%), superata solo dalla Puglia col 6,2%. A trainare l'occupazione è stato il settore delle costruzioni, +48,1%, a seguire industria in senso stretto 13,8%, servizi 1,8% e agricoltura 0,7%.



