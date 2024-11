Pallanuoto: A1;Trieste ko, l'Ekipe Orizzonte torna a correre

L'Ekipe Orizzonte scaccia i fantasmi delle ultime due sconfitte consecutive e riprende la corsa nel campionato di A1 di pallanuoto. Le catanesi vincono 12-9 contro Trieste alla piscina di Nesima, nell'anticipo del settimo turno.

Rossazzurre padrone del gioco sin dalle prima battute e brave a vincere il primo tempo 4-2. La seconda frazione si è invece chiusa sul 2-2, ma la squadra allenata da Martina Miceli ha ipotecato i tre punti nel terzo parziale, conquistato con un netto 4-0. Ininfluente il 5-2 per la squadra ospite nel quarto tempo.

Morena Leone, top scorer del match con quattro gol, è soddisfatta del risultato. "Per noi - fa notare Morena Leone - la partita di oggi era molto importante dal punto di vista dell'atteggiamento, perché nelle ultime due ci erano mancati l'approccio giusto e la cattiveria e questo ha fatto la differenza. Era anche importante reagire ed entrare in acqua con il carattere necessario e siamo state brave a tirarlo fuori.

Trieste è cresciuta molto ed è una squadra forte, però era fondamentale fare di tutto per dimostrare di esserlo più di loro e ci siamo riuscite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA