Nasce TerramattaTv per raccontare le periferie della Sicilia

Nasce TerramattaTV, una nuova "webTV" che si propone di raccontare le periferie siciliane e contrastare la povertà educativa nelle aree e nei contesti sociali più marginali dell'isola. Il progetto, reso possibile dalla sinergia tra Fondazione Snam e l'impresa sociale Il Mediterraneo, mira a dare voce alle comunità locali, rivolgendosi in particolare ai ragazzi delle periferie, e promuovere un cambiamento culturale attraverso l'informazione e l'alfabetizzazione digitale.

TerramattaTV, attiva sul web e sui social media, si propone di essere uno strumento di servizio pubblico raccontando, con un linguaggio moderno e accessibile, le storie delle periferie siciliane dal punto di vista dei ragazzi e giovani abitanti, dando così voce a chi vive in condizioni diffuse di svantaggio sociale. Promotrice del progetto è l'impresa sociale "Il Mediterraneo", start-up che opera nel settore della comunicazione digitale e dell'editoria, attraverso il giornale online ilmediterraneo24.it e adesso anche con la piattaforma video TerramattaTV. Il team, composto da professionisti con origini e competenze diverse che spaziano dal giornalismo alla mediazione culturale, è esempio concreto di integrazione sociale e sinergia professionale finalizzata al contrasto della povertà educativa attraverso la formazione alla comunicazione digitale.

Contestualmente alla nuova webtv, infatti, Il Mediterraneo presenta inoltre il nuovo progetto di Academy gratuita per la formazione di "content creator" per i media digitali: un'offerta formativa che intende sviluppare, in chiave giornalistica, competenze comunicative e tecniche per la realizzazione di contenuti nativi digitali "Sostenere progetti come TerramattaTV e l'Academy de Il Mediterraneo significa investire nel futuro dei giovani e nella resilienza delle comunità, contribuendo a garantire un diritto fondamentale e contrastando le forme di povertà e disparità educativa che affliggono il tessuto sociale" ha commentato Marta Luca, Direttrice Generale di Fondazione Snam.



