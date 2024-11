Cisl Palermo-Trapani, Federica Badami nuova segretaria

E' Federica Badami, 41 anni, originaria di Misilmeri (Palermo), la nuova segretaria della Cisl Palermo-Trapani. E' stata eletta stamattina nel corso di un'assemblea all'NH Hotel di Palermo. "Le prime cose da fare riguardano i giovani - spiega Badami - non solo in abito lavorativo ma a 360 gradi. Palermo è una bellissima realtà, piena di monumenti che noi non valorizziamo. Noi potremmo, attraverso i giovani, creare una cultura differente, che possa portare turismo. Nel frattempo, attraverso il turismo, dobbiamo promuovere anche la possibilità di risistemare la viabilità.

Proveremo ad impegnarci anche nei tavoli dove si parla di disabilità, che sono già aperti nel Comune di Palermo, ma proveremo a farlo anche con con quella emozione che può avere una donna all'interno di questi tavoli".



