Abusi sulla figlia minore della compagna, arrestato a Gela

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Gela (Caltanissetta) per violenza sessuale su minore. E' accusato di aver abusato della figlia della compagna, una ragazza di 14 anni, in più occasioni, offrendole anche del denaro nel caso in cui avesse assecondato le sue violenze. Gli episodi di violenza sarebbero iniziati nel 2020 e continuati fino al settembre 2024, all'interno del contesto familiare. I poliziotti hanno ascoltato la vittima in presenza di un psicologo riuscendo a ricostruire attentamente gli episodi di violenza subiti dalla ragazza, confermati successivamente da altri testimoni che sono stati sentiti nel corso delle indagini.

L'uomo, come disposto dal gip su richiesta della Procura, è stato sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.





